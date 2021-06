ICMBio abre concurso para profissionais de fundamental incompleto em Goiás

(foto: ICMBio/Divulgação) O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade ( ICMBio ) abriu o período de inscrições do novo processo seletivo com oportunidades para agente de apoio ao monitoramento ambiental e patrimonial nível I - brigadista. O edital oferece seis vagas temporárias para a função, de nível fundamental incompleto.

Os profissionais serão lotados na Proteção Ambiental de Meandros do Rio Araguaia, em Goiás, e receberão um salário mínimo mensal.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 3 de junho, na Sede da Área de Proteção Ambiental Meandros do Rio Araguaia, no Povoado de Luiz Alves, São Miguel do Araguaia (GO). O atendimento é feito das 8h às 12h e das 14h às 18h e as inscrições também podem ser realizadas pelo e-mail apamaragua@icmbio.gov.br.





Os candidatos passarão por uma pré-seleção em testes de aptidão física e capacidade de utilização de ferramentas agrícolas, previstos para 6 de junho. Após a primeira fase, os aprovados passarão ainda por análise curricular. O prazo de contratação é de 24 meses, e pode ser prorrogado por mais 12 meses.

















*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer