Exército publica edital de concurso com 98 vagas para oficiais

(foto: Exército/Divulgação) O Instituto Militar de Engenharia (IME) do Exército divulgou, nesta terça-feira (1/6), o edital de abertura do novo concurso público para oficiais. São oferecidas 98 vagas imediatas de nível médio, sendo 77 para o Curso de Formação de Oficiais da Ativa e 21 para Curso de Formação de Oficiais da Reserva do Quadro de Engenheiros Militares.





Além de ensino médio completo, os inscritos devem ter entre 16 e 22 anos e altura mínima de 1.60 caso homem e 1.55 caso mulher. A remuneração mensal é de R$ 1.334.





As inscrições serão aceitas de 30 de junho a 17 de agosto, pelo site do IME . Há taxa de participação fixa no valor de R$ 100.

A seleção será composta por exame intelectual, inspeção de saúde, exame de aptidão física e processo de heteroidentificação.





Os exames intelectuais serão realizados em duas fases. A primeira fase constará de uma prova objetiva de matemática, de física e de química, de caráter eliminatório, e que compreenderá 40 questões (15 de matemática, 15 de física e 10 de química). A etapa será aplicada em 3 de outubro.





A segunda fase constará de cinco provas discursivas das matérias específicas (matemática, física, química, português e inglês), eliminatórias e classificatórias. A redação terá caráter apenas eliminatório.





O curso de formação tem a duração de cinco anos e é realizado no Rio de Janeiro. Após a conclusão do curso, a escolha do local para servir será definida por mérito intelectual, conforme edital.

















*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer