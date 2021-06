TJPR publica edital para juízes substitutos; salário inicial de R$ 28,8 mil

(foto: TJPR/Divulgação) edital de abertura do concurso público do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) para juízes substitutos foi publicado! O certame visa preencher 12 vagas imediatas no cargo, que exige graduação em direito e pelo menos três anos de experiência com atividades jurídicas.

Os contratados receberão salário inicial no valor de R$28.884,20. Vale ressaltar que, do quantitativo de vagas, duas são reservadas a candidatos negros e uma a pessoas com deficiência.





As inscrições deverão ser feitas pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), de 9 de junho a 14 de julho. Para estar devidamente inscrito, é preciso efetuar o pagamento da taxa de participação, no valor de R$288,84.

O método de seleção será composto por provas objetivas, provas discursivas e práticas de sentença, exame psicotécnico, prova oral e avaliação de títulos. As provas objetivas são previstas para 19 de setembro, em Curitiba. A avaliação será composta por 100 questões sobre conhecimentos básicos e específicos da área.





Após a homologação final do concurso, passa a valer o prazo de validade, de dois anos. O período poderá ser prorrogado uma única vez.





















*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer