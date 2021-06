Instituto Rio Branco remarca provas do concurso para diplomatas

(foto: Bruno Peres/CB/D.A Press) As provas do concurso de diplomata do Instituto Rio Branco foram remarcadas! Conforme publicado no Diário Oficial da União nesta terça-feira (1/06), a etapa será aplicada em 13 de junho, nos períodos matutino e vespertino.





Haverá aplicação de provas a partir das 9h30 e a partir das 15h. Ambos os períodos terão três horas de aplicação. A fase será realizada nos 26 estados e no Distrito Federal.





Ainda de acordo com a nova publicação, os locais e horários da realização do exame serão divulgados no site da banca organizadora, Iades, em 8 de junho. O documento também contará com as medidas de biossegurança contra a proliferação do coronavírus a serem seguidas.





O concurso

De acordo com o regulamento, são 25 vagas para a classe inical de terceiro-secretário, sendo 18 para ampla concorrência, cinco para negros e duas para candidatops com deficiência. O concurso é realizado pelo Instituto Rio Branco (IRBr), com a colaboração do Instituto Americano de Desenvolvimento ( Iades ).





A remuneração inicial do posto no Brasil é de R$ 19.199,06 (valor bruto). Para concorrer é necessário ser brasileiro nato; apresentar diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior, emitido por instituição de ensino credenciada pelo Ministério da Educação (MEC); ter idade mínima de 18 anos; entre outros requisitos.













*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer