IBGE: seleção para agente de pesquisas tem resultado final adiado

Atrasou! Os resultados finais do processo seletivo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para agente de pesquisa e mapeamento, previstos para serem liberados nesta segunda-feira (31/05), não foram publicados.





Em comunicado publicado no site da banca Cebraspe, também nesta segunda, foi informado que ainda não há uma nova data prevista para a divulgação, mas que o documento será publicado oportunamente. Leia:

"O Cebraspe comunica que o resultado final na análise do parecer da equipe multiprofissional sobre os laudos médicos enviados pelos candidatos que se declararam pessoas com deficiência, o resultado final na prova objetiva e o resultado final no processo seletivo simplificado, referentes ao processo seletivo simplificado destinado a selecionar candidatos para atuação nas pesquisas econômicas e sociodemográficas do IBGE, serão divulgados no site, em data oportuna."





Os candidatos disputam 5.623 no cargo, de nível médio e remuneração de R$ 1.387. Caberá aos profissionais contratados visitar domicílios e estabelecimentos de qualquer natureza, tais como comerciais, industriais, agropecuários, de serviços e órgãos públicos, em locais selecionados de acordo com o tema a ser pesquisado, para a coleta de dados visando à realização de pesquisas de natureza estatística; e realizar e(ou) agendar entrevistas presenciais ou por telefone, registrando os dados em questionários impressos ou em meio eletrônico.





Os agentes desempenharão jornada de 40 horas semanais e a contratação será temporária, por até um ano. Saiba mais!

















*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer