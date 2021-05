Concurso Serpro: locais de prova de concurso com 165 vagas estarão disponíveis nesta terça (1/6)

(foto: Serpro/Divulgação) O Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) publicou, no Diário Oficial da União desta segunda-feira (31/5), que os locais de aplicação das provas objetivas, referentes ao concurso público com 165 vagas vagas temporárias para o cargo de analista, estarão disponíveis a partir desta terça-feira (1/6). Os candidatos devem verificar os locais aqui



As provas objetivas terão a duração de 3 horas e 30 minutos e serão aplicadas no dia 6 de junho de 2021, às 14 horas (horário oficial de Brasília/DF).

O candidato deverá, obrigatoriamente, acessar o endereço eletrônico, a partir do dia 1º de junho de 2021, para verificar o seu local de realização das provas, por meio de consulta individual, devendo, para tanto, informar os dados solicitados. O candidato somente poderá realizar as provas no local designado na consulta individual disponível no endereço eletrônico citado acima.





Confira aqui as medidas de proteção contra a covid-19 para o dia de aplicação dos exames. Vale lembrar que o candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas munido de caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente, do comprovante de inscrição e do documento de identidade original. O concurso Os contratos, sob regime CLT, terão duração de 12 meses, e os contratados receberão salário mensal no valor de R$ 7.620,37.





Além do vencimento base, os profissionais também terão direito a benefícios como auxílio-alimentação, de R$ 950,64; auxílio-creche, de R$ 382,68; auxílio-transporte; auxílio a filho com deficiência, de R$ 1.150,70; plano de saúde e odontológico; e previdência complementar.





A função é dividida entre as especializações de ciência de dados, com lotação em Brasília e São Paulo; e desenvolvimento de sistemas, com lotação em Brasília, São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro.





As inscrições devem ser feitas pelo site do Cebraspe, até 26 de abril. Há taxa de participação no valor de R$ 100, entretanto, doadores de medula óssea e inscritos no CadÚnico poderão solicitar isenção do valor durante o período de inscrições.