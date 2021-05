CBMTO divulga novas informações sobre etapa de provas

(foto: Secom/Divulgação) Um novo documento com informações sobre as medidas de biossegurança e o local de aplicação das provas do concurso público do Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins (CBMTO) foi publicado no site da banca Cebraspe nesta quinta-feira (27/05).

De acordo com o comunicado, o candidato deverá, obrigatoriamente, acessar o site da banca a partir do dia 22 de junho para verificar o seu local de realização das provas, por meio de consulta individual. A etapa será realizada em 27 de junho.

Medidas de proteção contra covid-19

Para evitar a proliferação do coronavírus na aplicação presencial de provas, o candidato deverá, conforme definido pela banca:





Comparecer ao local de aplicação usando máscara e portando máscaras reservas, se necessário, de modo a possibilitar a troca de sua máscara a cada duas horas;

Armazenar as máscaras usadas em saco plástico transparente levado pelo candidato;

Permanecer de máscara durante todo o tempo em que estiver nas dependências dos locais de aplicação de provas;

Submeter-se à verificação da temperatura corporal para acesso ao local de aplicação;

Observar o distanciamento adequado, conforme demarcação do piso com fita adesiva em frente ao portão de acesso ao local de aplicação, na entrada das salas de provas e dos banheiros;

Observar o distanciamento mínimo exigido na legislação aplicável entre os candidatos e entre membros da equipe de aplicação nas salas de aplicação das provas;

Submeter-se a pré-identificação realizada pela equipe de campo na chegada dos candidatos ao local de aplicação;

Permanecer de máscara ao se retirar de sala para uso dos banheiros;

Submeter-se ao controle de saída dos candidatos ao término das provas para evitar aglomeração.





O concurso

O edital, regido pelo Cebraspe, oferta 115 vagas para o ingresso no Curso de Formação de Oficiais (CFO) e no Curso de Formação de Praças (CFP). As chances são distribuídas em 13 vagas para cadetes do sexo masculino, 2 para cadetes do sexo feminino, 90 para aluno-oficial do sexo masculino e 10 para aluno-oficial do sexo feminino.





Para concorrer ao cargo de cadete é necessário ter diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação, em qualquer área de formação. Já para o cargo de aluno-soldado é necessário ter certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio. Os contratados receberão salário de R$ 4.805,62 a R$ 8.952,33.





Os candidatos serão avaliados em cinco etapas: exame de conhecimentos e habilidades, mediante a aplicação de prova objetiva e de prova de redação, exame de capacidade física, avaliação psicológica, avaliação médica e odontológica e investigação social e da vida pregressa.





















*Estagiária sob a supervisão de Mariana Niederauer