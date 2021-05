1.500 vagas na PCCE: divulgado edital de abertura para nível superior

(foto: Foto: Governo do Ceará/Divulgação)

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) divulgou o edital de abertura do novo concurso público com 1.500 vagas para escrivães e inspetores. Do número total de oportunidades, 500 são para provimento imediato e 1.000 para formação de cadastro de reserva.