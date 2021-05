Salário inicial de R$ 30,4 mil: MPMG publica edital para promotores

(foto: MPMG/Divulgação) O concurso público do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) teve edital de abertura publicado! O certame visa preencher 60 vagas imediatas no cargo de promotor, que tem ganho inicial de R$ 30.404,42.





Para se inscrever, é necessário possuir ensino superior em direito e, no mínimo, três anos de atividade jurídica. Vale ressaltar que, dentre as vagas, há reserva para candidatos negros e com deficiência.





Inscrições nesta sexta e provas em agosto

As inscrições serão aceitas no site da Fundep a partir da próxima sexta-feira (28/05). Interessados terão até 26 de junho para se inscrever, com taxa de participação no valor de R$304. Inscritos no CadÚnico e desempregados poderão solicitar isenção da taxa até 2 de junho.

A avaliação será dividida em cinco etapas. São elas: Prova Preambular, de caráter eliminatório e classificatório; provas especializadas, de caráter eliminatório e classificatório; exame psicotécnico e exames de higidez física e mental, de caráter subsidiário; provas orais, de caráter eliminatório e classificatório; e avaliação de títulos, de caráter classificatório.





A primeira etapa do concurso, prova preambular, está prevista para 1º de agosto, das 9 às 13h. A avaliação será composta por 80 questões objetivas de múltipla escolha sobre Direito Constitucional, Direito Eleitoral, Direito Administrativo, Direito Financeiro e Tributário, Teoria Geral do Ministério Público, Direito Penal e Criminologia, Direito Processual Penal, Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito Material Coletivo e Direito Processual Coletivo.





O prazo de validade do certame será de dois, podendo ser prorrogado por igual período uma vez.

















*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer