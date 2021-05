RioSaúde abre seis seleções emergenciais com vagas para médicos

A Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro (RioSaúde) está com seis processos seletivos de caráter emergencial abertos. Ao todo, os editais oferecem 12 vagas imediatas e temporárias para médicos de especialidades diferentes.

Edital nº 085/2021: médico pediatra (uma vaga)

Edital nº 086/2021: médico cirurgião geral (uma vaga)

Edital nº 087/2021: médico obstetra (uma vaga)

Edital nº 088/2021: médico neonatologista (cinco vagas)

Edital nº 089/2021: médico psiquiatra (uma vaga)

Edital nº 090/2021: médico anestesiologia (três vagas)

Os profissionais contratados deverão atuar em jornada de trabalho semanal de 12 horas e receberão salário de até R$ 4.411,65, acrescido de adicional de insalubridade, adicional noturno, alimentação coletivo e auxílio-transporte. Os profissionais lotados em centros de saúde voltados ao atendimento de covid-19 irão receber gratificação de 20% aplicada ao salário base.

As inscrições, abertas nesta quarta-feira (26/05), poderão ser feitas até às 23h59 do próximo dia 30, de forma gratuita. Os interessados devem se inscrever pelo site da Prefeitura do Rio . Profissionais com mais de 60 anos não vacinados contra a covid-19 não poderão participar da seleção.