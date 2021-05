Novo concurso aberto em SP contrata profissionais de níveis médio e superior

(foto: Freepik)

A Prefeitura Municipal de Barueri, em São Paulo, abriu o período de inscrições do novo concurso público de nível médio e nível superior, com dez vagas para fiscais e médicos. De acordo com o edital, os selecionados receberão remuneração de R$ 1.764 a R$ 9.090,11 para jornada de 20 a 40 horas por semana.