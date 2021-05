TCDF divulga resultado final da prova discursiva do concurso para auditores

(foto: TCDF/Divulgação)

As respostas aos recursos interpostos contra o resultado provisório na prova discursiva estarão à disposição dos candidatos a partir da data provável de31 de maio de 2021, também no site do Cebraspe candidato deverá, obrigatoriamente, acessar o site do Cebraspe , a partir do de 25 de maio de 2021, para verificar o seu local e seu horário de realização da avaliação, por meio de consulta individual.

O concurso

O Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) publicou, no Diário Oficial desta segunda-feira (24/5), o resultado final na prova discursiva, para todos os candidatos, e a convocação para a avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararam com deficiência, referentes ao concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva para o cargo de auditor de controle externo.São ofertadas 10 vagas de provimento imediato além de formação de cadastro de reserva. A remuneração é de de R$16.673,35.