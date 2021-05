Publicado edital com 300 vagas para policiais penais de Alagoas

(foto: SerisAL/Divulgação)

Finalmente! O aguardado edital de abertura do concurso público da Polícia Penal de Alagoas foi publicado no site da banca Cebraspe nesta sexta-feira (21/05)! Estão em jogo 300 vagas imediatas para o cargo de policial penal, com ganhos iniciais no valor de R$3.800.