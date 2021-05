Secretaria de Saúde de Goiatuba contrata profissionais de todos os níveis

(foto: Freepik) Um novo processo seletivo foi aberto pela Prefeitura de Goiatuba, em Goiás. A seleção oferta cinco vagas temporárias para os níveis fundamental, médio e superior. Ainda segundo o edital, após contratados os profissionais receberão remuneração de R$ 1.238,39 a R$ 2.800.





As oportunidades são para cozinheiro (três vagas), motorista de ambulância (uma vaga) e odontopediatria - paciente com necessidades especiais (uma vaga). Os profissionais serão lotados no Hospital Municipal e no Centro de Especialidades Odontológicas do município, tendo que desempenhar as atividades em jornada semanal de 20 a 40 horas.





As inscrições já estão abertas e podem ser efetuadas gratuitamente até esta sexta-feira (21/05), de forma presencial, no Protocolo da Secretaria Municipal de Saúde. O atendimento é feito das 8h às 11h e das 13h às 17h.





Os candidatos passarão por avaliação de currículos e experiência profissional e entrevista sobre os serviços de atenção básica da cidade. Os aprovados serão contratados por até 12 meses.













*Estagiária sob a supervisão de Mariana Niederauer