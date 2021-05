Marinha abre seleção com mais de 200 vagas para formação de oficiais

(foto: Marinha/Divulgação)

Do total de chances, 144 vagas são para o CIAGA e 119 vagas para o CIABA.





São alguns dos requisitos para participar da seleção:





a) ser brasileiro nato (ambos os sexos), com idade mínima de 17 anos e máxima de 23 anos em 1º de janeiro de 2022;





b) ter concluído, com aproveitamento, o curso do Ensino Médio ou equivalente, em instituição oficialmente reconhecida, até 31 de janeiro de 2022;





c) não ter filhos ou dependentes e não ser casado ou haver constituído união estável;





d) ter a altura mínima de 1,54m e a máxima de 2,00m;





As inscrições para serão abertas a partir de 1 de junho, por meio do site do Ciaga, e seguem até 15 de junho. A taxa é de R$65.





Os candidatos serão avaliados por meio de quatro etapas. A primeira delas será composta por provas escritas de Português, Redação, Inglês, Matemática e Física, com data prevista para realização em 14 e 15 de agosto. As outras etapas são:





Seleção Psicofísica - 13/10/2021 a 22/11/2021;

Teste de Suficiência Física - 01/12/2021 a 10/12/2021;

Período de Adaptação e Verificação de Documentos - 10/01/2022 a 28/01/2022;

Matrícula e início do curso de formação - 31/01/2022.

Confira aqui o edital completo!

