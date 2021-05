Depen prorroga inscrições de concurso com 1.177 vagas

(foto: Depen/Divulgação)

O Departamento Penitenciário Nacional (Depen) informou a prorrogação das inscrições do processo seletivo com vagas a cargos temporários de obras e serviços de engenharia destinados à construção, à reforma, à ampliação e ao aprimoramento de estabelecimentos penais.Agora, os interessados podem realizar o cadastro até 24 de maio, pela internet, através do endereço eletrônico www.idib.org.br . A taxa é de R$ 60.E, os candidatos terão até o dia 25 de maio para fazer o pagamento da taxa de inscrição.