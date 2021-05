Prefeitura de Buritis/MG divulga dois editais com vagas para todos os níveis

Prefeitura Municipal de Buritis , em Minas Gerais, divulgou duas novas seleções para temporários que visa provimento de vagas de todos os níveis de escolaridade. A cidade fica apenas a 213km de Brasília/DF.





edital n° 11 oferta três vagas imediatas, sendo uma para educador físico, uma para auxiliar de serviços gerais e uma para bioquímico. Já o edital n° 12 conta com formação de cadastro de reserva para auxiliar de serviço bucal.





Conforme informado pelos documentos de abertura, os profissionais contratados receberão remuneração no valor de R$ 1.100,00 a R$ 3.225,99, além de insalubridade e adicional noturno. A jornada de trabalho será de 30 e 40 horas semanais.





As inscrições de ambas as seleções já estão abertas e podem ser feitas até às 17h desta sexta-feira (14/05). As inscrições estão sendo realizadas de forma presencial, na Secretaria de Saúde do município. A seleção será feita por meio de análise de currículos e experiência profissional.





















*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer