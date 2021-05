Exército abre seleção para serviços de obras e engenharias

(foto: Exército/Divulgação)

O Exército Brasileiro, por meio do Comando da 2ª Região Militar , abriu um novo processo seletivo para contratação temporária de seis profissionais de obras e serviços de engenharia. As chances são relativas à implantação dos Projetos Estratégicos e Estruturantes do Exército, a serem executados pelas unidades que integram o seu sistema de engenharia e de ações de cooperação com diversos órgãos federais e/ou entidades dos governos estaduais ou municipais. Os salários variam de R$ 3.419,97 a R$ 7.359,05.