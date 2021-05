Emgepron reabre período de inscrições de concurso com vagas para todos os níveis

(foto: Marinha/Divulgação) A Empresa Gerencial de Projetos Navais (Emgepron), vinculada ao Ministério da Defesa, tornou pública nesta segunda-feira (3/05), a reabertura do período de inscrições do concurso público com 32 vagas imediatas e formação de cadastro reserva.





Agora, as inscrições podem ser feitas até às 23h59 de 6 de junho, pelo site da banca organizadora Selecon. A retificação, publicada no Diário Oficial da União, também notifica o adiamento da etapa de prova objetiva, que agora será realizada em 27 de junho.





O prazo para solicitar atendimento especial durante a aplicação de provas também foi alterado e o candidato que se enquadrar no perfil requisitado poderá pedir o atendimento especial até 7 de junho, através do e-mail faleconosco@selecon.org.br.





O concurso

O certame, com 32 vagas imediatas e formação de cadastro reserva, é destinado a profissionais de todos os níveis de escolaridade com atuação no Rio de Janeiro.





Para o nível fundamental, há duas oportunidades imediatas e CR para auxiliar de projetos navais, auxiliar de fabricação, bombeiro, fabricação e montagem, fresador, garçom, motorista, oficial industrial eletricista, oficial industrial mecânico, oficial industrial retificador, oficial industrial torneiro ferramenteiro, operador de equipamento móvel, operador de manobra de peso, operador de máquinas, pintor naval e segurança. A remuneração oferecida para os cargos é de R$1.115 para jornada de trabalho de 40 horas semanais.





Candidatos com nível médio/técnico poderão concorrer a sete vagas imediatas e CR em técnico de projetos navais, técnico eletrotécnica, técnico farmácia, técnico de gamificação, técnico industrial estruturas, técnico laboratorial, técnico mecânica e técnico química. O salário chega a R$2.768,20 para 40 horas semanais.





O nível superior conta com a oferta de 23 vagas imediatas e CR para as carreiras de analista de projetos navais (diversas áreas), analista técnico, engenheiro, advogado, cirurgião-dentista, contador, farmacêutico, fisioterapeuta, médico do trabalho e químico. A jornada de trabalho varia de 20 a 40 horas para remuneração inicial de até R$9.900.





O concurso público consistirá em prova objetiva, obrigatória para todos os cargos e de caráter eliminatório e classificatório; prova discursiva, para o nível superior e de caráter eliminatório e classificatório; avaliação de títulos, para todos os candidatos e classificatória; prova prática, para os cargos de níveis fundamental e médio e de caráter eliminatório e classificatório; e avaliação médica admissional, para todos os candidatos e eliminatória. Saiba tudo sobre o certame!

