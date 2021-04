RioSaúde abre duas seleções emergenciais com mais de 60 vagas para médicos

A Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro (RioSaúde) está com dois processos seletivos de caráter emergencial abertos. Ao todo, os editais oferecem 67 vagas imediatas para médicos de três especialidades diferentes.

As inscrições foram abertas em 28 de abril e poderão ser feitas até às 23h59 de 5 de maio, de forma gratuita. Os interessados devem se inscrever pelo site da Prefeitura do Ri o. Profissionais com mais de 60 anos não vacinados contra a covid-19 não poderão participar da seleção.