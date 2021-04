Saiu! BRB abre concurso com 100 vagas e salários de até R$ 8,1 mil

(foto: BRB/Divulgação) O Banco de Brasília (BRB) divulgou o novo edital de concurso público com 100 vagas para o cargo de analista de tecnologia da informação. A informação foi publicada nesta sexta-feira (30/04), no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF). O certame vai disponibilizar 50 vagas para contratação imediada, além de mais 50 para formação de cadastro reserva. O salário é de R$ 8.142,00 e a carga horária é de seis horas diárias (30 horas semanais).





Para concorrer é necessário ter diploma, devidamente registrado, de curso de graduação na área de tecnologia da informação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação.





Além da remuneração, o aprovado terá participação nos lucros e nos resultados, nos termos da legislação pertinente e do Acordo Coletivo vigente; possibilidade de participação em Plano de Saúde e em Plano de Previdência Complementar; auxílio Refeição/Alimentação nos termos da legislação e do Acordo Coletivo vigentes; e auxílio Cesta/Alimentação nos termos da legislação e do Acordo Coletivo vigentes.





Inscrições e etapas

s inscrições irão de 30 de maio a 15 de julho, e deverão ser feitas, exclusivamente, via internet, pelo site do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades), banca examinadora do certame. No mesmo endereço, será possível obter outras informações sobre o concurso. O valor da taxa será de R$ 98.





O concurso terá duas etapas: com provas objetiva e discursiva.





As provas objetiva e discursiva serão aplicadas na data provável de 8 de agosto de 2021, no turno da tarde e com a duração de 4 (quatro) horas e 30 (trinta) minutos.



Os locais, datas e horários de aplicação das provas objetiva e discursiva serão divulgados no endereço eletrônico Os locais, datas e horários de aplicação das provas objetiva e discursiva serão divulgados no endereço eletrônico http://www.iades.com.br , na data provável de 2 de agosto de 2021.









Atribuições do cargo

Segundo o edital do concurso, o aprovado no cargo irá desenvolver e implantar sistemas informatizados, dimensionando requisitos e funcionalidades, especificando sua arquitetura, escolhendo ferramentas de desenvolvimento e codificando aplicativos; administrar ambientes informatizados, prestar suporte técnico ao cliente e elaborar documentação técnica; estabelecer padrões, coordenar projetos e oferecer soluções para ambientes informatizados e pesquisas tecnológicas em informática.