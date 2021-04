IBGE se pronuncia sobre reembolso a candidatos de seleção após cancelamento de Censo 2021

(foto: IBGE/Divulgação) Com corte de orçamento para o Censo 2021, a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) teve que suspender o processo seletivo com mais de 200 mil vagas. Nesta quinta-feira (29/4), a instituição explicou, ao Correioweb, por que ainda não efetuou a devolução do valor pago pelos inscritos na taxa de participação.





De acordo com o IBGE, o certame ainda não foi oficialmente cancelado. A seleção segue suspensa e a instituição só irá realizar o reembolso aos candidatos após a oficialização do cancelamento dos editais e a publicação da definição final sobre o Censo 2021.





Ministro do STF determina que governo tome medidas para realização do Censo

Será que o concurso do IBGE poderá ter continuidade? Foi determinado, nesta quarta-feira (28/4), pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio Mello, que o governo federal adote ações para garantir a realização do Censo 2021.





O ministro pontuou que “o direito à informação é basilar para o poder público formular e implementar políticas públicas”. Saiba mais!





Seleção suspensa

São 204.307 vagas para os cargos de recenseador, agente censitário municipal e agente censitário supervisor.





Do total, são oferecidas 181.898 vagas para recenseador, 16.959 para agente censitário supervisor (ACS) e 5.450 para agente censitário municipal (ACM) em 5.297 municípios do país. Os quadros de distribuição das vagas estão disponíveis para consulta no site do Cebraspe, empresa organizadora dos processos seletivos.





As vagas são temporárias e os contratos terão duração prevista de três meses para a função de recenseador e de cinco meses para ACM e ACS, podendo ser renovados de acordo com as necessidades do IBGE e a disponibilidade orçamentária. Saiba todos os detalhes da seleção aqui!









