Secretaria de Saúde de SC abre vagas em duas seleções; salário de até R$ 13 mil

(foto: Divulgação) A Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina (SES-SC) abriu dois novos processos seletivos com 26 oportunidades para técnicos e médicos de diversas especialidades.





O edital n° 25 oferta vagas para as cidades de Joaçaba, São Miguel do Oeste, Lages e Criciúma. Já o edital n° 26 conta com chances para a região de Lages, no Hospital Geral e Maternidade Tereza Ramos. Os profissionais deverão atuar em carga horária semanal de 20 a 30 horas. A remuneração, acrescida de gratificações, varia de R$ 2.648,80 a R$ 13.813,53.





Os interessados devem se inscrever pelo site da SES-SC . As inscrições do edital n° 25 serão encerradas às 12h de 11 de maio, enquanto o edital n° 26 aceita inscrições até às 17h de 4 de maio. Ambas as seleções são gratuitas.





Os inscritos serão avaliados por meio de avaliação de títulos, currículos e experiência profissional. Vale ressaltar que os processos seletivos têm prazo de validade de dois anos prorrogáveis.









*Estagiária sob a supervisão de Mariana Niederauer