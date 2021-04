ICMBio abre edital com mais de 130 vagas de brigadistas no Distrito Federal

(foto: ICMBio/Divulgação)



Os brigadistas ficarão sediados nas unidades de conservação federais (UC) do Distrito Federal, o Parque Nacional de Brasília, a Floresta Nacional de Brasília e a Área de Proteção Ambiental do Planalto Central. Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) abriu nesta quarta-feira (28/4) um novo processo seletivo para a contratação de mais de 134 brigadistas para ações de prevenção e combate a incêndios florestais.Os brigadistas ficarão sediados nas unidades de conservação federais (UC) do Distrito Federal, o Parque Nacional de Brasília, a Floresta Nacional de Brasília e a Área de Proteção Ambiental do Planalto Central.





Entre as contratações, estão previstos aproximadamente 17 chefes de esquadrão e 117 brigadistas.



Embora fiquem sediados nas UC do DF, os brigadistas integrarão a Brigada Pronto Emprego, como um corpo volante, à disposição também de outras unidades do território nacional, em situações de risco ou emergência.





Os candidatos passarão por uma pré-seleção em testes de aptidão física e capacidade de utilização de ferramentas agrícolas. Após a primeira fase, os aprovados passarão ainda por análise curricular. O prazo de contratação é de 24 meses, e pode ser prorrogado por mais 12 meses.



O edital com informações sobre inscrições e detalhes do processo seletivo deve ser liberado nas próximas horas.





ICMBio em combate a incêndios

Além das novas contratações dos brigadistas, o ICMBio vem promovendo outras ações, no âmbito da prevenção e combate a incêndios florestais, em unidades de conservação federais em todo o Brasil. Com a aproximação da época da seca, um cronograma de prevenção está sendo executado, incluindo a aquisição de veículos, a capacitação de brigadistas, ações de educação ambiental junto às comunidades locais, além da realização de queimas controladas em diversas unidades.



Com informações do Ministério do Meio Ambiente.