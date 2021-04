Concurso com quase 300 vagas do Itep-RN tem inscrições prorrogadas

(foto: Freepik)

Atenção: o concurso público do Instituto Técnico-Científico de Perícia do Estado do Rio Grande do Norte (Itep-RN) com 276 vagas teve período de inscrições prorrogado! De acordo com o documento de retificação publicado no site da banca organizadora, Instituto AOCP, os interessados poderão se inscrever até às 23h59 de 7 de junho.