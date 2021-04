Provas adiadas! DPE RJ divulga nova data de etapa do concurso para defensores

(foto: DPERJ/Divulgação)

As provas do concurso público da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (DPE RJ) com 32 vagas para o cargo de defensor público foram adiadas! O adiamento, decorrente do aumento de casos de covid-19 no Rio, foi publicado na última sexta-feira (16/4) no site da banca Fundação Getúlio Vargas (FGV). Segundo o comunicado , a avaliação agora está prevista para 20 de junho.