Inscrições reabetas! Concurso em João pessoa oferece 585 vagas

(foto: Depositphotos) A Prefeitura Municipal de João Pessoa, na Paraíba, reabriu as inscrições do concurso público com 585 vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior nas áreas de saúde e administração. De acordo com o novo cronograma, as inscrições podem ser feitas até 6 de maio pelo site da banca organizadora , Instituto AOCP.

No setor administrativo, as vagas são para assistente administrativo, arquiteto e engenheiro. Já para a saúde, o edital conta com oportunidades para condutor de ambulância, técnico de imobilização ortopédica, técnico de laboratório de análises clínicas, técnico em enfermagem, técnico em radiologia, assistente social em saúde, biomédico, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, médico em diversas especialidades, nutricionista, psicólogo em saúde e sanitarista.





Após aprovados, os servidores receberão salário de R$ 1.306,48 a R$ 6.412,30.





Inscrições e etapas

As inscrições podem ser feitas de 19 de abril a 6 de maio pelo site da banca. A taxa de participação é de R$ 60 a R$ 90, a depender do cargo. Candidatos doadores de sangue, inscritos no CadÚnico e mães com filhos portadores de microcefalia podem solicitar isenção da taxa até 20 de abril.





Obrigatória para todos os cargos, a prova objetiva será aplicada em 6 e 13 de junho e conterá 60 questões sobre língua portuguesa, matemática, informática e conhecimentos específicos. Candidatos de nível superior passarão também por prova de títulos.

























