Core/RN reabre inscrições de concurso para assistentes e fiscais

Atenção: o concurso público para o nível médio e o nível superior do Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Rio Grande do Norte (Core/RN) teve inscrições reabertas! Publicado no site da banca RBO, o novo documento de retificação informa que as inscrições poderão ser feitas a partir do próximo dia 19.