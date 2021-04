Serviço de Àgua e Esgoto de MG publica edital de novo concurso; vagas para todos os níveis

(foto: Depositphotos) Saiu o edital de abertura do concurso público do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAEE) de Ibiá, em Minas Gerais, com 13 vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade! Após nomeados, os selecionados terão remuneração inicial no valor de R$ 1.436,63 a R$ 2.080,07 para jornada de 40 a 44 horas semanais.





Para o nível fundamental, há as oportunidades de agente de fiscalização e oficial de manutenção. Para o nível médio, o edital conta com vagas para atendente comercial, oficial de administração, operador de estação de tratamento de água e esgoto, secretária executiva e eletricista. Profissionais com o nível superior poderão se candidatar ao cargo de técnico em saneamento, que exige graduação em química.





As inscrições ficarão abertas de 14 de junho a 13 de julho, pelo site da banca organizadora IBGP Concursos . Há taxa de inscrições no valor de R$ 30 a R$ 50, mas vale ressaltar que o edital conta com isenção de taxa para candidatos hipossuficientes. A isenção deverá ser solicitada pelo site de inscrições até 16 de junho.





Os candidatos serão avaliados por prova objetiva, obrigatória para todos os cargos, contendo 30 questões sobre português, matemática, conhecimentos específicos, conhecimentos gerais, noções de informática e legislação. A avaliação está prevista para 22 de agosto, em Ibiá.





Oficiais de manutenção também deverão passar por prova prática.





O concurso terá prazo de validade de dois anos, contado a partir da divulgação do resultado final. O período pode ser prorrogável por mais dois anos, a depender do município.

























*Estagiária sob a supervisão de Mariana Niederauer