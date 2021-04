Com concursos suspenso, Crefito-4 nomeia aprovados em certame de 2016

(foto: Crefito/Divulgação)

O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região (Crefito-4), com sede em Belo Horizonte/MG, segue no processo de nomeação dos candidatos aprovados no concurso público nº 001/2016. De acordo com publicação feita no Diário Oficial da União nesta quinta-feira (15/4), mais uma candidata foi selecionada no cargo de auxiliar administrativo.