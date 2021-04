IFG abre inscrições para professores em Goiânia; salário de até R$ 5,8 mil

(foto: IFG/Divulgação) Uma nova seleção para contratação de professores substitutos foi aberta pelo Instituto Federal de Goiás (IFG). O processo seletivo visa admitir dois professores no campus de Goiânia, nas áreas de engenharia mecânica e engenharia elétrica. Após contratados, os profissionais terão direito a salário de até R$ 5.831,21 para jornada de 40 horas semanais.





Além da remuneração, serão concedidos aos candidatos contratados auxílio-alimentação, auxílio-transporte e auxílio pré-escolar, de acordo com a legislação vigente.





Aberto nesta quinta-feira, o período de inscrições será encerrado às 23h59 de 28 de abril, por meio de preenchimento do formulário de inscrição no site do instituto . O candidato também deverá efetuar pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 40. Não haverá isenção total ou parcial da taxa.

A seleção contará com prova de desempenho didático e análise de títulos, ambas as fases contendo caráter eliminatório e classificatório. Na prova, prevista para 11 de maio de forma remota, o candidato terá de ministrar uma aula expositiva de até 30 minutos para a banca examinadora, no valor de 100 pontos.





Os contratos terão prazo de um semestre letivo, com possibilidade de prorrogação a cada final de semestre letivo, até o prazo máximo de dois anos. Confira o edital!

















*Estagiária sob a supervisão de Mariana Niederauer