Secretaria Municipal de Educação em SP abre seleção com 524 vagas

Podem se inscrever profissionais nos cargos de auxiliar de desenvolvimento infantil, merendeira, e professor de educação básica I, II e III. Após contratados, os servidores deverão exercer jornada de 22 a 40 horas semanais. Os contratos terão duração de seis meses com possibilidade de prorrogação.

As inscrições podem ser efetuadas no site da banca organizadora Instituto Indec até 26 de abril. Há taxa de inscrições que varia de R$ 37 a R$ 67, a depender do cargo designado. O boleto deve ser pago até 28 de abril.

A seleção conta com aplicação de provas objetivas, previstas para 16 de maio nos períodos matutino e vespertino. Os inscritos serão avaliados em questões de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e específicos. No momento da aplicação, todos os candidatos deverão seguir as medidas de biossegurança previstas no edital de abertura.