CRP da 14ª Região convoca candidatos de concurso para etapa de avaliação de títulos

O Conselho Regional de Psicologia da 14ª Região (CRP-14), com sede em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, publicou, nesta terça-feira (13/4), a convocação dos candidatos para a etapa de avaliação de títulos. A seleção oferece 105 vagas, sendo apenas uma imediatas e o restante para formação de cadastro reserva.

Somente serão aceitos os títulos e documentos relacionados no Anexo IV do Edital nº 1, observados os limites de pontuação. Os documentos deverão ser expedidos até a data de sua entrega. Veja a convocação completa aqui!

Segundo o documento, a avaliação de títulos terá caráter unicamente classificatório e valerá, no máximo, 10 pontos, ainda que a soma dos valores dos títulos apresentados seja superior a esse valor.



O concurso



Os salários variam de R$ 1.737,19 a R$ 3.152,90, para 40 horas de trabalho por semana. Há chances para auxiliar administrativo de secretaria, que exige nível médio; e para assessor técnico a comissão de ética, assessoria técnica e agente de orientação e fiscalização - este exigem nível superior de formação.

As inscrições encerraram em 10 de agosto, pelo site www.quadrix.org.br . As taxas variaram de R$ 50 a R$ 55. O edital reserva 5% das vagas a pessoas com deficiência e 20% a pessoas negras.