Itep-RN abre inscrições de concurso com quase 300 vagas para perícia

(foto: ITEP/Divulgação) Foram abertas, nesta segunda-feira (12/4), as inscrições do novo concurso público do Instituto Técnico-Científico de Perícia do Estado do Rio Grande do Norte (Itep-RN). A instituição visa contratar 276 profissionais de nível médio e nível superior em seis cargos distintos.





As oportunidades são para as carreiras de agente de necropsia, agente técnico forense, assistente técnico forense, perito criminal, perito médico legista e perito odontolegista. Os profissionais contratados serão lotados nas cidades de Natal, Mossoró, Caicó e Pau dos Ferros e receberão remuneração de R$2.807,36 a R$7.440. Dentre o número total de vagas, 16 são reservadas às pessoas com deficiência.





As inscrições devem ser feitas pelo site da banca Instituto AOCP até 20 de maio. A taxa de inscrição varia de R$ 90 a R$ 130, a depender do cargo designado. Candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea e de sangue podem recorrer à solicitação de isenção do valor, disponível no site até às 16h59 de 16 de abril.





O certame contará com cinco etapas de avaliação. São elas: provas objetiva e discursiva, avaliação psicológica, investigação social, avaliação de títulos e curso de formação.





A prova objetiva e discursiva será aplicada em 27 de junho, em Natal. A avaliação terá 80 questões para os cargos de nível médio e 100 para os de nível superior. As perguntas serão distribuídas entre língua portuguesa, informática, conhecimentos específicos e, dependendo cargo, biologia, noções de direito constitucional, noções de direito administrativo, noções de direito penal, noções de direito processual penal, noções de criminalística, noções de medicina legal e noções de odontologia legal.





Por fim, o CFP será aplicado em Natal, com duração de 150 a 180 horas.





O concurso terá validade de dois anos, contada a partir da homologação final. O prazo ainda poderá ser prorrogado por mais dois anos.

















*Estagiária sob a supervisão de Mariana Niederauer