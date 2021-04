Prefeitura em Pernambuco abre seleção com mais de 600 vagas para a educação

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes da Prefeitura de Petrolina, em Pernambuco, divulgou o edital de abertura de uma nova seleção com 634 vagas temporárias para todos os níveis de escolaridade. Além das vagas imediatas, o edital conta também com formação de cadastro reserva em caso de surgimento de vagas durante o prazo de validade da seleção de um ano.

As chances são para professores substitutos de várias áreas, assistente administrativo, assistente educacional, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, motorista de carro leve, motorista de ônibus e micro-ônibus e barqueiro de transporte escolar. Após contratados, os profissionais deverão atuar nas áreas de Irrigado, Pedrinhas, Massangano, Pau Ferro, Pedrinhas, Uruas/Cristália/Capim, Rajada e Sede, em jornada de trabalho de 40 horas semanais para remuneração de R$ 1.100,07 a R$ 1.564,59 ao mês.

Os interessados poderão se inscrever pelo site da Facape de 11 a 29 de abril. Há taxa de inscrição no valor de R$ 100 a R$ 140, a depender do nível de escolaridade do cargo escolhido.