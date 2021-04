379 vagas: Prefeitura de Buritis (MG) abre seleção para todos os níveis de escolaridade

Um novo processo seletivo com 379 vagas de todos os níveis de escolaridade foi divulgado pela Prefeitura de Buritis, em Minas Gerais. O município, que fica a cerca de 215km de distância de Brasília, conta com oportunidades para administradores, advogados, agentes administrativos, assistentes sociais, auxiliares de cozinha e limpeza, cozinheiros, coveiros, garis, jardineiros, cuidador social, médicos veterinários, motoristas, nutricionistas, professores, dentistas, técnicos em enfermagem, fisioterapeutas, entre outros.

Os servidores contratados atuarão em jornada de trabalho de 20 a 40 horas por semana para remuneração de R$ 1.100 a R$ 5.904,51. Além do salário base, os profissionais de alguns cargos também terão direito a adicionais de insalubridade e noturno.

As inscrições poderão ser feitas pelo site da banca Serviço Especializado em Administração e Projetos (Seap) das 9h de 22 de abril às 17h do dia 29 do mesmo mês. Há taxa de participação de R$ 40 a R$ 100, a depender do cargo. Somente serão isentos da taxa os candidatos que, em 22 de abril, declararem que não podem arcar com o valor por meio de preenchimento da declaração de hipossuficiência financeira, disponibilizada no edital.