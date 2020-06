Exército abre seleção de nívies médio e superior para sargentos e oficiais

(foto: Divulgação/3RM Exército )



O comandante da 3ª Região Militar do Exército Brasileiro publicou novo edital de abertura de processo seletivo para o serviço técnico temporário de oficiais e sargentos para o ano de 2020. De acordo com o regulamento, divulgado no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (3/6), o objetivo é a seleção de candidatos voluntários, de ambos os sexos, a fim de compor o cadastro reserva, em diversas áreas de nível superior e técnico.

Os aprovados vão fazer parte da corporação a partir de 1º de fevereiro de 2021, em Organizações Militares do Exército localizadas no Estado do Rio Grande do Sul.





Não podem participar candidatos com menos de 20 anos e 41 anos ou mais (ou entre 30 e 40 anos para Assistência Religiosa Católica). Homens devem ter altura mínima de 1,60m e mulheres de 1,55m.

Para oficial é preciso ter concluído com aproveitamento o curso de bacharel, licenciatura ou tecnólogo que habilite o candidato a exercer profissão de nível superior, de interesse do Exército Brasileiro. Já para sargento é necessário ter concluído com aproveitamento o ensino médio e o curso técnico de nível médio.





O candidato reservista deverá ter até seis anos de tempo de serviço prestado às Forças Armadas, completados na data da nova incorporação ao Exército Brasileiro, prevista para 1º de fevereiro de 2021.





As oportunidades estão distribuídas entre as seguintes áreas:

Ciências da Saúde: enfermagem, nutrição, fisioterapia, análises clinicas, enfermagem, farmácia, nutrição e radiologia;





Ciências Humanas e Sociais: administração, arquivologia, assistência social, biblioteconomia, ciências contábeis, comunicação social, direito, pedagogia, administração, contabilidade e publicidade;





Magistério: física, história, letras português e inglês e matemática;





Engenharias e Tecnologias: engenharia agronômica, engenharia ambiental, engenharia de comunicações, engenharia elétrica e eletrônica, engenharia mecânica, engenharia química, informática, agrimensura e edificações;





Logística: manutenção automotiva e metalurgia;





Assistência Religiosa Católica;





Música: técnico em instrumento musical.





A inscrição será realizada de 8 de junho a 10 de julho. Os cadastros devem ser feitos pelo site www.3rm.eb.mil.br . A taxa custa R$ 50. Não há reserva de vagas a pessoas com deficiência.





Os candidato serão avaliados por análise curricular, testes práticos e exame de aptidão física (flexões de braço, abdominal supra e corrida de 12 minutos); haverá ainda prova oral, escrita e prática para candidatos a músico. Para efeitos de pontuação, o mínimo exigido será de 12 meses de experiência profissional comprovada, exceção feita à área de ensino que é de seis meses.





A cidade onde serão feitos os processos de Apresentação de Documentos e Entrevistas, Inspeção de Saúde, Testes Práticos e Exame de Aptidão Física, será a de Porto Alegre.