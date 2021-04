Seleção da Apex para lotação em Brasília tem vagas ampliadas e inscrições reabertas

(foto: Apex/Divulgação) Última oportunidade para quem não conseguiu se inscrever no processo seletivo da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) para analistas: a seleção será reaberta e as vagas foram ampliadas! Os interessados poderão se inscrever pelo site do Cebraspe das 10h do dia 12 de abril às 8h do dia 3 de maio.

O edital, que antes contava apenas com oportunidades para formação de cadastro reserva, agora oferece três vagas imediatas para analistas, sendo uma para processos jurídicos, uma para processos contábeis e uma para tecnologia da informação e comunicação. O salário-base inicial é de R$ 7.654,75, com carga horária semanal de 40 horas, sendo a contratação no regime celetista.





Há taxa de inscrições no valor R$ 82,57. Inscritos no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico) e doadores de medula óssea poderão solicitar isenção do valor até as 18h de 20 de abril.





A seleção compreenderá as seguintes etapas:

Primeira etapa:

a) provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório;

b) prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório; e

c) avaliação de títulos e de experiência profissional, de caráter unicamente classificatório.

A segunda etapa compreenderá avaliação oral por competências, de caráter eliminatório e classificatório.

As provas objetivas e discursiva serão aplicadas em Brasília/DF, com duração máxima de 5 horas, e serão realizadas em Brasília/DF. O candidato selecionado, que vier a ser convocado e contratado, deverá trabalhar na sede da Apex-Brasil, também em Brasília.

*Estagiária sob a supervisão de Mariana Niederauer