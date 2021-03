PRF reabre inscrições para pessoas com deficiência a partir desta quinta-feira

(foto: PRF/Divulgação) A Polícia Rodoviária Federal informou, por meio de comunicado publicado no site do Cebraspe nesta quarta-feira (31/1), a reabertura do período de inscrições do concurso público com 1.500 vagas para pessoas com deficiência. Os interessados que se enquadrarem nos requisitos poderão se inscrever a partir das 10h desta quinta, dia 1°, às 18h de 6 de abril.





As inscrições devem ser feitas pelo site do Cebraspe , mediante pagamento de taxa de participação no valor de R$ 180. Doadores de medula óssea e inscritos no CadÚnico poderão solicitar a isenção do valor.





O comunicado também define o cronograma da reabertura. Confira:





12 de abril: consulta individual à situação provisória de solicitação de isenção de taxa e de atendimento especial; relação provisória dos candidatos com inscrição deferida para concorrer na condição de pessoa com deficiência





13 e 14 de abril: interposição de recursos contra o indeferimento da isenção de taxa e de atendimento especial; bem como contra a relação provisória dos candidatos com a inscrição deferida para concorrer na condição de pessoa com deficiência





19 de abril: consulta individual à situação final de solicitação de isenção de taxa





20 de abril: período para pagamento da taxa de inscrição





30 de abril: divulgação do edital de locais e horário das provas objetivas/discursivas e data prevista para o link de consulta aos locais













O concurso

O concurso público da PRF conta com 1.500 vagas para o cargo de policial rodoviário federal. O salário inicial de profissionais da PRF é de R$ 9.899,88, para jornada de trabalho de 40 horas por semana. O Cebraspe é o organizador.





As provas objetivas e discursivas, que compõem a primeira etapa do concurso, após serem adiadas, serão aplicadas provavelmente em 9 de maio. As provas objetivas serão compostas por três blocos.





A prova dissertativa será de até 30 linhas, valerá 20 pontos e consistirá da redação de texto dissertativo. Vale ressaltar que o candidato terá 4 horas e 30 minutos para fazer ambas as avaliações, que serão aplicadas no mesmo dia. A segunda etapa do concurso é composta pelo Teste de Aptidão Física (TAF), que conta com cinco testes.





O certame registrou um total de 303 mil inscritos para 1.500 vagas. A relação foi divulgada pela corporação nas redes sociais. Desta forma, a seleção conta com uma concorrência de 202 candidatos por vaga.





Concurso PF também está com inscrições abertas para pessoas com deficiência

O concurso público com 1.500 vagas para delegado, agente, escrivão e papiloscopista da Polícia Federal também foi reaberto para pessoas com deficiência. Os cadastros serão admitidos no site entre 30 de março a 1º de abril de 2021, das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia (horário oficial de Brasília/DF). Saiba os detalhes!





*Estagiária sob a supervisão de Lorena Pacheco