Rio de Janeiro abre mais de 100 oportunidades em seleções para a saúde

(foto: Freepik) A Prefeitura do Rio de Janeiro está com três seleções para a área da saúde abertas! Ao todo, os editais contam oferecem 104 vagas distribuídas entre carreiras de nível médio e nível superior. As oportunidades são para unidades da RioSaúde e da Secretaria Municipal de Saúde, com remuneração de até R$ 7,9 mil. Confira!





RioSaúde

Os dois novos processos seletivos da Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A (RioSaúde) oferecem, ao todo, 85 vagas temporárias para o cargo de agente comunitário de saúde para atuação em diversas unidades de saúde. Para a função, é necessário ensino médio completo. Os profissionais contratados deverão cumprir jornada de trabalho de 40 horas semanais para remuneração de R$ 1.236,20.





As inscrições serão aceitas até 30 de março, pelo site da Prefeitura do Rio. Não há taxa de participação. Os candidatos serão avaliados por meio de análise de currículos e experiência profissional, prevista para 31 de março. Inscreva-se aqui!





Secretaria Municipal de Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro visa contratar, por tempo determinado, 19 profissionais em nova seleção. As oportunidades são para médicos especializados em cirurgia pediátrica, neonatologia, obstetrícia, clínica médica, geriatria, pediatria, infectologia, nefrologia e neurocirurgia. As remunerações variam de R$ 2.323,49 a R$ 7.918,03 e a carga horária é de 24 horas semanais.





As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até 5 de abril de forma gratuita, mediante preenchimento de formulário eletrônico. A seleção contará com análise de títulos e experiência profissional. Vale ressaltar que profissionais com mais de 60 anos só poderão se inscrever caso possuam o comprovante de vacinação contra a covid-19. Leia o edital na íntegra!

*Estagiária sob a supervisão de Lorena Pacheco