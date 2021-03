TCDF divulga resultado provisório das provas objetivas para auditores

As justificativas de alteração/anulação de gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas estarão à disposição dos candidatos a partir da data provável de 30 de março de 2021, no site do Cebraspe

Os candidatos poderão interpor recurso contra o resultado provisório nas

provasobjetivas, das 10 horas do dia 30 de março de 2021 às 18 horas do dia 13 de abril de 2021(horário oficial de Brasília/DF), no site do Cebraspe, por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso. Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão.