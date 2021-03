Secretaria de Educação do RJ abre 2.000 vagas para professores temporários

(foto: Prefeitura do Rio/Divulgação) A Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (SEEDUC-RJ) abriu, nesta sexta-feira (26/3), um novo processo seletivo para preenchimento de 2.000 vagas no cargo de professor. A remuneração varia de R$ 940,16 a R$ 2.211,25 e a jornada de trabalho varia de 16 a 30 horas semanais.





Publicado no Diário Oficial do Estado, o edital de abertura oferece oportunidades para atuação no ano letivo de 2021 nos centros de ensino estaduais do Rio, no ensino fundamental e médio. A seleção ficará válida até 22 de dezembro, último dia letivo escolar.





A ficha de inscrição, já disponível no site , poderá ser preenchida até o final do ano letivo. Na inscrição, o interessado deverá indicar a qual vaga e município deseja concorrer.









Veja o edital! Os candidatos serão avaliados por análise de títulos e experiência profissional, etapa única. Serão pontuados os títulos e diplomas que o profissional tem e o tempo que trabalha na área.





*Estagiária sob a supervisão de Mariana Niederauer