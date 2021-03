IBGE encerra inscrições de seleção com mais de 6 mil vagas nesta sexta-feira (26)

Serão encerradas nesta sexta-feira (26/3) as inscrições do Processo Seletivo Simplificado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para contratação temporária de profissionais que irão trabalhar nas pesquisas de rotina. As oportunidades são para todos os estados do país. O processo seletivo oferece ao todo 6.500 vagas. As seleções são organizadas pelo Cebraspe e pelo IBFC





Nesta sexta, encerram os cadastros das 5.623 vagas de Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM) e 552 para Supervisor de Coleta e Qualidade. As vagas para APM são distribuídas em 520 municípios em todos os estados do país. As de Supervisor de Coleta e Qualidade, em 326 municípios.





Já as inscrições para outras 300 vagas de Agentes de Pesquisas por Telefone e para as 25 de Supervisor de Pesquisa, apenas para o município do Rio de Janeiro, se encerram no próximo dia 31.





Para Supervisor de Pesquisas, única função de nível superior, o salário é de R$ 5.100. Já as demais oportunidades, que exigem nível médio, têm remunerações que variam de R$ 1.345 a R$ 3.100.





Veja mais detalhes da seleção que totaliza 6.500 vagas



São oferecidas 5.623 vagas para Agente de Pesquisas e Mapeamento, 552 para Supervisor de Coleta e Qualidade, 300 para Agente de Pesquisas por Telefone e 25 para Supervisor de Pesquisas, sendo as duas últimas funções apenas para o município do Rio de Janeiro (RJ). Essas oportunidades são para trabalhar nas pesquisas que constam no calendário de divulgação mensal do IBGE.



Para concorrer à função de Supervisor de Pesquisas, com remuneração de R$ 5.100,00, o candidato deve ter ensino superior completo; já para as demais funções, cuja remuneração varia de R$ 1.345,00 a R$ 3.100,00, é exigido o ensino médio completo. Para Agente de Pesquisas por Telefone, além do nível médio, o candidato deve ter experiência comprovada de pelo menos um ano em teleatendimento/telemarketing.

Etapas

Veja mais detalhes de todos os editais:

A seleção será feita por meio de Processo Seletivo Simplificado (PSS) e consiste em uma prova objetiva de 60 questões de múltipla escolha envolvendo conhecimentos gerais e específicos.As provas estão previstas para 2 maio, para os editais com vagas em todos os estados, e 9 de maio, para os editais com oportunidades apenas para o Rio de Janeiro. Segundo o IBGE, todas as etapas seguirão os protocolos sanitários de prevenção da covid-19.