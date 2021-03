Marinha abre novo concurso público com 750 vagas

(foto: Marinha/Divulgação) Marinha do Brasil anunciou um novo concurso público com 750 vagas destinadas ao Curso de Formação de Marinheiros para a Ativa (C-FMN), que será conduzido nas Escolas de Aprendizes-Marinheiros (EAM), em nível nacional.





Para concorrer, é necessário que o candidato seja do sexo masculino, possua idade entre 18 a 22 anos, bem como não seja casado ou não ter constituído união estável. É preciso também ter concluído com aproveitamento ou estar em fase de conclusão do terceiro ano do ensino médio.





Os candidatos selecionados terão, durante o curso, alimentação, uniforme, assistência médica e odontológica, psicológica, social e religiosa, além da bolsa-auxílio atinente à sua graduação, no valor total de R$ 1.303,90.





Inscrições e etapas



As inscrições do concurso da Marinha vão iniciar às 8h de 24 de maio até e seguem até 13 de junho de 2021, por meio do site do Ingresso da Marinha . A taxa de inscrição é de R$ 40.





Os candidatos serão avaliados por: prova escrita objetiva; verificação de dados biográficos (VDB); inspeção de saúde; teste de aptidão física de ingresso (TAF-i); avaliação psicológica (AP); verificação de documentos (VD); e procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração (PH).





A prova objetiva tem data prevista para a segunda quinzena de julho de 2021, local e horário a serem divulgados posteriormente e consistirá em 50 questões que envolvem as matérias de matemática, língua portuguesa, ciências e inglês.





Após classificados, os candidatos serão convocados para o curso, sob regime de internato, que terá duração total de 48 semanas.