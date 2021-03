Ministério da Economia reabre inscrições e adia data da prova de seleção com 100 vagas

(foto: Ministério da Economia/Divulgação)



Clique na imagem para ampliar Com o documento, as inscrições foram reabertas e seguem até 8 de abril de 2021, pela internet, através do endereço eletrônico www.idib.org.br . A taxa é de R$36 (nível médio) ou R$38 (superior).



Já os exames que estavam marcados para 4 de abril, agora, estão marcado para 6 de junho de 2021.



Clique na imagem para ampliar



A seleção As provas objetivas serão realizadas na cidade de Brasília-DF em locais que serão divulgados oportunamente por meio do site da banca. Poderão ser utilizadas cidades circunvizinhas, dependendo da necessidade.

Atenção! O Ministério da Economia publicou uma retificação do processo seletivo simplificado para preenchimento de 100 vagas temporárias. O documento reabre as inscrições da seleção e adia a data das provas objetivas! A informação foi publicada no Diário Oficial da União, desta quarta-feira (17/3).As 100 chances são de níveis médio e superior. Os salários variam entre R# 1.700 e R$ 6.130.