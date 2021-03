PMPR e CBMPR: provas dos concursos são adiadas devido ao avanço da covid-19

(foto: PMPR/Divulgação) Previstas para 28 de março, as provas do concurso público da Polícia Militar do Paraná (PMPR) e do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) foram adiadas pelo Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Estado (NC-UFPR), banca responsável pelo certame.





O adiamento, anunciado menos de duas semanas antes da aplicação das provas, foi decidido devido ao avanço de casos de covid-19. De acordo com nota divulgada no site da NC-UFPR , uma nova data será definida “tão logo se tenham parâmetros adequados para garantir a biossegurança dos envolvidos na prova de seleção, tanto em Curitiba quanto nas cidades do interior do estado do Paraná”.

“Modelos matemático-epidemiológicos, propostos com base nos dados oficiais divulgados,ainda não nos trazem segurança para que se tenha imediata definição de nova data para a aplicação da prova. Mesmo passado o pico de contaminação, há que se analisar o modo pelo qual ocorrerá a diminuição de casos, que pode se estabilizar em patamares perigosos, podendo influenciar, inclusive, outros concursos que venham ocorrer em futuro breve”, argumentou a banca no comunicado.

70 vagas serão disputadas





O edital de abertura, divulgado em outubro de 2020, conta com 70 vagas para cadetes. sendo 60 para cadete PM (54 para ampla concorrência e seis para candidatos com afrodescendência) e 10 para cadete CBM (nove pra ampla concorrência e uma para afrodescendentes).

Estão participando candidatos brasileiros, com até 30 anos de idade completos até o primeiro dia de inscrições (o candidato não deverá ter completado 31 anos no primeiro dia das inscrições), quites com o serviço militar e com nível médio completo.

O cadete do 1º ano do curso de formação recebe um subsídio no valor de R$ 3.277,88, no 2º ano o valor é de R$ 3.671,24 e no 3º ano é de R$ 4.221,93. Ao concluir o 3º ano, o Cadete é declarado Aspirante a Oficial com subsídio no valor de R$ 7.211,35. Após o período de estágio probatório, estará apto a ser promovido ao Posto de 2º Tenente, com subsídio a partir de R$ 9.735,33.

Após a prova de conhecimentos gerais, os candidatos deverão passar por prova de compreensão e produção de texto e provas de habilidades específicas, compostas por Investigação Social (IS), Avaliação Psicológica (AP), Exame de Capacidade Física (ECAFI) e Exame de Sanidade Física (ESAFI).





*Estagiária sob a supervisão de Mariana Niederauer