Prefeitura de Goianira abre seleção com 15 vagas

(foto: Divulgação)

Boa notícia! A Prefeitura de Goianira, no Estado de Goiás, publicou um novo edital com 15 vagas para profissionais de nível fundamental incompleto. As oportunidades são para o cargo de auxiliar de serviços gerais da saúde, com 44 horas semanais de trabalho e remuneração de R$ 1.500.