As oportunidades são para as áreas de comunicação, finanças, TI, suprimentos, enfermaria, segurança do trabalho, manutenção, entre outras (foto: Angelo Esslinger/Pixabay )



A Nexa Resources, uma das maiores mineradoras de zinco do mundo, está com vagas abertas para em Juiz de Fora, Três Marias, Belo Horizonte, Aripuanã (MT), São Paulo (SP), Peru e Luxemburgo.



As inscrições podem ser feitas em três sites: Brasil ( https://vempranexa.gupy.io/ ), Peru ( https://venparanexa.gupy.io/ ) e Luxemburgo ( https://cometonexa.gupy.io/ ).





As oportunidades são para as áreas de comunicação, finanças, TI, suprimentos, enfermaria, segurança do trabalho, manutenção, entre outras.



Em Aripuanã, no maior projeto em andamento da companhia, a Nexa está com 50 vagas abertas para as áreas de auxiliar de operações, operador(a) de caminhão, auxiliar de sondagem, operador(a) de sondagem e operador(a) plataforma/manipulador telescópico.









Confira as oportunidades disponíveis no Brasil:





• Analista Comunicação Júnior





• Analista de Finanças Pleno





• Analista de TI Sênior (Tecnologia da Informação)





• Auxiliar de Operação Metalurgia





• Auxiliar de Operação PCD





• Banco de talentos - Operador de equipamentos móveis





• Consultora(o) de TI - Business Partner Supply Chain





• Consultora(o) em Performance Suprimentos





• Consultor de Comissão Interna de Recursos e Reservas





• Coordenador(a) de Governança de TI





• Coordenador(a) de HRIT





• Eletricista de Manutenção II SEP (Técnica/Técnico de manutenção II)





• Enfermeiro(a) do Trabalho Sênior.





• Engenheira(o) de Planejamento e Gestão Sênior





• Engenheiro(a) Sênior de SSMA





• Geólogo(a) Pleno





• Gerente de Comissão Interna de Recursos e Reservas





• Gerente de Manutenção (Equipamentos Móveis e Infraestrutura de Mina Subterrânea)





• Gerente de Manutenção (Manutenção de Planta)





• Gerente de Operações e Infraestrutura de TI





• Gerente de Planejamento e Gestão de Engenharia (PMO)





• Gerente Jurídico Tributário, Previdenciário e Aduaneiro





• Mantenedor A - Infraestrutura de Mina





• Mantenedor(a) IV





• Mantenedor B





• Operador(a) de Produção (Operador(a) de Filtragem)





• Operador B





• Técnico(a) de Segurança do Trabalho III





Para saber mais sobre a Nexa: https://www.nexaresources.com