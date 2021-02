Construtoras oferecem 151 vagas de emprego e estágio em BH e Contagem

(foto: Pixabay)



O site de recrutamento do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Minas Gerais (Sinduscon-MG) está com 148 vagas de emprego e três de estágio abertas em construtoras localizadas em Belo Horizonte e Contagem.



Entre os cargos disponíveis estão administrativo (operacional), arquiteto, assistente de relacionamento com o cliente, corretor de imóveis, estagiário de arquitetura, estagiário de engenharia civil, operário da construção civil e pedreiro.



Os interessados devem cadastrar o currículo no site: vagas.recrutamentointeligente.net/sindusconmg





Há 20 vagas para corretores de imóveis: 10 para atuação em Belo Horizonte e 10 em Contagem. Os profissionais vão trabalhar na área de vendas da empresa e, para isso, é necessário experiência na área ou em telemarketing. Entre os benefícios, a empresa oferece vale-transporte, vale-alimentação, seguro de vida e convênio Seconci-MG.





Vgas disponíveis também para estagiários





Estão disponíveis também oportunidades de estágio. Há duas vagas para estudantes de engenharia civil em Contagem. Já em Belo Horizonte, há quatro oportunidades para estudantes de engenharia civil que estejam cursando o 7º período, no turno da noite.



O contratado vai atuar na área de orçamento e planejamento, e deve ter conhecimentos em Pacote Office, MS Project e AutoCad. Entre os benefícios, a empresa oferece bolsa-estágio de R$ 1.169,82, auxílio refeição, vale-transporte, seguro de vida e participação nos lucros.





Entre as outras oportunidades de trabalho abertas na capital mineira estão: estagiário de arquitetura (1), arquiteto (1, nível analista/especialista), administrativo (1, nível operacional), assistente de relacionamento com o cliente (1, nível técnico) e operário da construção civil (1 vaga, salário de R$ 1.836).





No site Recrutamento Inteligente do Sinduscon-MG, idealizado em parceria com o Grupo Selpe, as empresas associadas ao sindicato divulgam, gratuitamente, as vagas abertas. Os profissionais podem se candidatar às oportunidades oferecidas ou disponibilizar o currículo para as empresas também de forma gratuita.