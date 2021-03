Minas Gerais! Seleção aberta oferece salário de até R$ 6,6 mil

(foto: Divulgação)



Remuneração

- Remuneração mensal: R$5.610; - Gratificação Temporária Estratégia: de R$ 1000; - Ajuda de custo de R$47,00 por dia útil efetivamente trabalhado; - Férias e 13º salário proporcionais ao tempo trabalhado; - Plano de saúde opcional com coparticipação; - Carga horária de 40 horas semanais, o diretor deverá organizar a sua rotina de trabalho entre 07:00 – 19:00, que é o horário de funcionamento das UAIs, tendo flexibilidade para entrada e saída da jornada. - Dedicação exclusiva.

Local de trabalho

O local de trabalho é em Belo Horizonte, na Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves. É necessário disponibilidade para viagens para acompanhar as UAIs que estão localizadas em 27 municípios. A princípio pelo menos uma viagem mensal para esses municípios.

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) abriu um novo processo seletivo, por meio do Transforma Minas, com uma vaga para o cargo de diretor Central de Atendimento Presencial. A área é responsável, entre outras funções, pela gestão das 31 Unidades de Atendimento Integrado (UAIs) do Estado.

Inscrição





Para se candidatar, é necessário ter formação em nível superior concluída há, no mínimo, cinco anos e experiência profissional em administração, gestão de pessoas e processos de atendimento ao cliente ou cidadão.









Etapas do processo seletivo

Os candidatos serão avaliados por:

- Inscrição - Análise Curricular e Motivação (eliminatória) - Testes (não é eliminatório) - Entrevista por Competência (eliminatória) Os interessados devem se inscrever até 12 de março, no site do programa.



Atribuições



Além de gerenciar as UAIs, o profissional selecionado também terá como atribuição definir políticas e diretrizes para expansão da oferta de serviços públicos presenciais em articulação com órgãos e entidades da administração pública.





Transforma Minas





O Transforma Minas é um programa de gestão de pessoas do Governo do Estado, que seleciona profissionais, com base em competências, para vagas em posições estratégicas e cargos de liderança no Estado de Minas Gerais.